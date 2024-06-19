«Коллекционеры» сувенирных купюр из Омска платили «дублями» в магазинах Зауралья

В полицию Варгашинского округа днём 18 июня поступило сообщение о том, что в один из местных магазинов зашёл покупатель и расплатился за бутылку водки сувенирной купюрой «2000 дублей», выдав её за настоящую банкноту.
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