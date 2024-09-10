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Вечерний Новосибирск

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Тележку-вездеход и две иконы получили новосибирские бойцы на СВО

Тележку-вездеход и две иконы получили новосибирские бойцы на СВО

В зону СВО из Новосибирской области отправилась очередная фура с техникой и необходимыми вещами. Для бойцов активисты новосибирского «Народного фронта» передали автомобиль, дроны, системы управления и ретрансляторы, фольгоизол, ткани, сетку рабицу и металлопрофиль, генераторы, носилки, подшлемники, мощные зарядные станции, масксети, масккостюмы, системы связи, автомобильное масло, наборы автоинструментов, сухой душ, средства личной гигиены и две иконы.

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