Джадд Трамп уступил Цао Юпену первое место в Группе и вылетел из турнира Championship League

Джадд Трамп провел напряженные матчи, но в итоге так и не смог забронировать место в финальном этапе рейтингового турнира Championship League 2023, сообщает WST Цао Юпен (фото: WST) Все Новости Championship League 2023 Турнирные таблицы, результаты Championship League 2023 (рейтинговый) Видео Championship League 2023 Расписание трансляций Championship League 2023 (рейтинговый) Цао Юпен и Сэм Крэйги вышли в финальный этап рейтингового турнира Championship League 2023 по снукеру на Morningside Arena в Лестере.