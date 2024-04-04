Борца Абдулрашида Садулаева по решению МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру в Баку

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Как сообщает Федерация спортивной борьбы России (ФСБР), 3 апреля Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) заблокировал двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву возможность бороться на соревнованиях за несколько дней до старта.