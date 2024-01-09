Xreal представила конкурента для Apple Vision Pro — очки дополненной реальности Air 2 Ultra всего за $699

Специализирующаяся на технологиях дополненной реальности китайская компания Xreal представила очки Air 2 Ultra, которые при цене $699 призваны составить конкуренцию гарнитурам более высокого ценового сегмента, вроде Meta✴ Quest 3 и даже Apple Vision Pro.
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