Путин заявил, что у РФ есть идеи по расширению трубопроводных поставок в Турцию

Создание электронной площадки для торгов газом является приоритетным этапом в реализации проекта турецкого газового хаба, при этом РФ может предложить идеи по расширению трубопроводных поставок газа в Турцию.
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