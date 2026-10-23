🐎В Севастополе ветеринары начали проводить диагностику здоровья лошадей в хозяйствах Теперь владельцам животных не нужно ехать за 500 километров в Краснодарский край.
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