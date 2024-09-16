На Смоленщине создадут 2,6 тысячи мест для школьников

Завершить строительство нового образовательного учреждения планируют в декабре 2024 года В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам его визита в наш регион рассказали, что многопрофильный лицей на 1,1 тысячи мест и пристройку к школе на 575 мест открыли в Смоленской области в 2024 году по нацпроекту «Образование».