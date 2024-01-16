В Краснодаре очередная авария на теплосетях: теперь многоэтажки на Ставропольской

Утечка на подземной теплотрассе обнаружена по Ставропольской, 172. Труба здесь диаметром 108 миллиметров, она ведет к четырем многоэтажкам, три из которых – девятиэтажные МКД - видео с комментарием чиновника публикует МЦУ Краснодар.
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