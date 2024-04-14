Вклад в науку: педагогов предложили поощрять «кандидатскими» и «докторскими» выплатами

Научным сотрудникам могут доплатить до 200 тыс. рублей София Токарева Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила установить для научных сотрудников единовременные выплаты за получение кандидатской и докторской степеней в размере 100 тыс.
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