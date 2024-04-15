Милостыня остается самой популярной формой благотворительности

В 2023 году почти каждый четвертый россиянин (24%) давал милостыню, согласно результатам опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, которые приводит «Коммерсантъ».
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