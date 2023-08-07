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«Барсе» интересен Арнау Мартинес. «Жирона» хочет 20 млн евро за 20-летнего правого защитника

«Барсе» интересен Арнау Мартинес. «Жирона» хочет 20 млн евро за 20-летнего правого защитника

Этим летом каталонцы подписали из «Жироны» своего воспитанника Ориоля Ромеу. Также внимание сине-гранатовых привлек Арнау Мартинес.

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