Шесть правоверных мусульманок совершают восхождение по эскалатору «против шерсти»: орут матом, но идут

История о том, как законы физики внезапно оказались «кафирскими», а обычный торговый центр в Швеции превратился в арену эпичного противостояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Я мать-героиня. Где мой миллион?»: таджичка с 11 детьми узнала о новом законе в России и очень обрадовалась
- «Государство не видит анклавы»: о мигрантских анклавах и способах борьбы с ними
- «Едут уже с паспортами и квартирами»: киргизы-мигранты наводнили Петербург и Москву — рост в четыре раза за 10 лет
Свежие комментарии