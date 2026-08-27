Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 905 подписчиков

Шесть правоверных мусульманок совершают восхождение по эскалатору «против шерсти»: орут матом, но идут

Шесть правоверных мусульманок совершают восхождение по эскалатору «против шерсти»: орут матом, но идут

История о том, как законы физики внезапно оказались «кафирскими», а обычный торговый центр в Швеции превратился в арену эпичного противостояния.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии