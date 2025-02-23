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Мантуров оценил возможное возвращение зарубежных авиастроителей в Россию

Мантуров оценил возможное возвращение зарубежных авиастроителей в Россию

Правительство России при возвращении на российский рынок зарубежной авиационной техники будет искать компромисс, чтобы авиакомпании в первую очередь приобретали отечественные самолёты, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

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