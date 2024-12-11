Росавиация расследует инцидент с аварийной посадкой Ан-2 на Ямале

Росавиация разбирается в деталях авиаинцидента, случившегося накануне на Ямале. Днем, 10 декабря, на расстоянии около километра от посадочной площадки Тамбей на Ямале совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 компании «Мобил Авиа».