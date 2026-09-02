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Пронедра

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Как индийский гуру "прославился", заставив последователей целовать ноги

Как индийский гуру "прославился", заставив последователей целовать ноги

В Индии разгорелся скандал: гуру Сант Рампал Джи Махарадж принимает почитателей в стеклянном отсеке с кондиционером, выставляя ноги наружу для целования.

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