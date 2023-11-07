Синоптик Шувалов спрогнозировал москвичам теплый, но дождливый ноябрь

Аномальное тепло, которое окутало Москву в первые ноябрьские дни, в ближайшее время уйдет. Несмотря на это, значительно в столице не похолодает, заморозков не будет, зато ожидаются ливневые дожди, рассказал телеканалу "360" синоптик Александр Шувалов.