Синоптик Шувалов спрогнозировал москвичам теплый, но дождливый ноябрь

Аномальное тепло, которое окутало Москву в первые ноябрьские дни, в ближайшее время уйдет. Несмотря на это, значительно в столице не похолодает, заморозков не будет, зато ожидаются ливневые дожди, рассказал телеканалу "360" синоптик Александр Шувалов.
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