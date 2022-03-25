Более 350 граммов синтетических наркотиков изъято полицейскими в Удмуртии у жителя Сарапула

Сотрудники специализированного отдела МО МВД России «Сарапульский» по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали в лесополосе 24-летнего жителя г.
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