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ВСУ понесли колоссальные потери в Курской области из-за ударов Су-34 – Military Watch

ВСУ понесли колоссальные потери в Курской области из-за ударов Су-34 – Military Watch

По мнению издания, у ВСУ на территории Курской области недостаточно средств ПВО.ВСУ понесли большие потери в Курской области из-за ударов русских истребителей Су-34.

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