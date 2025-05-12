Диетолог Стародубова: доля простых углеводов не должна превышать 10%

Заместитель директора ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова рассказала, что доля простых углеводов в питании не должна превышать 10% от калорийности суточного рациона.
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