В соседней с Липецкой Тульской области два человека погибли в результате атаки БПЛА

Ночная атака БПЛА унесла жизни двух человек в соседней Тульской области. Еще трое пострадали.Два человека погибли и трое пострадали в Тульской области в результате ночной атаки беспилотников.
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