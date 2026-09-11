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Новости Липецка

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В соседней с Липецкой Тульской области два человека погибли в результате атаки БПЛА

В соседней с Липецкой Тульской области два человека погибли в результате атаки БПЛА

Ночная атака БПЛА унесла жизни двух человек в соседней Тульской области. Еще трое пострадали.Два человека погибли и трое пострадали в Тульской области в результате ночной атаки беспилотников.

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