В «Google Календаре» появится ИИ Gemini для удобного управления расписанием и пла...

В «Google Календаре» появится ИИ Gemini для удобного управления расписанием и планамиGoogle расширит возможности приложения «Календарь», добавив в него панель с чат-ботом Gemini, работающего на базе искусственного интеллекта (ИИ).
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