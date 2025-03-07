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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В «Google Календаре» появится ИИ Gemini для удобного управления расписанием и пла...

В «Google Календаре» появится ИИ Gemini для удобного управления расписанием и пла...

В «Google Календаре» появится ИИ Gemini для удобного управления расписанием и планамиGoogle расширит возможности приложения «Календарь», добавив в него панель с чат-ботом Gemini, работающего на базе искусственного интеллекта (ИИ).

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