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Кравец про 1:3 от «Амура»: «Барыс» владел преимуществом, сделал больше бросков, голевых моментов. Ребята отдали все силы, чтобы выиграть»

Главный тренер « Барыса »  Михаил Кравец прокомментировал поражение от « Амура » (1:3) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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