02,08,24 Артёмовск - Клещеевка Активные боевые действия на южном фланге Авдеевки. Атака ВС РФ пехотным подразделением в окрестностях Клещеевки.
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02,08,24 Артёмовск - Клещеевка Активные боевые действия на южном фланге Авдеевки. Атака ВС РФ пехотным подразделением в окрестностях Клещеевки.
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