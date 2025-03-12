Субсидии на питание для младших школьников предложили индексировать

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с Сарданой Авксентьевой направили на отзыв Правительству России законопроект об обязательных субсидиях регионам на горячее питание для младших школьников и индексации этих сумм на инфляцию.
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