В Салехарде хранительнице ненецкой культуры Елене Сусой посвятят выставку

К 90-летнему юбилею Елены Сусой в главном музее Ямала готовят памятную выставку. Жителей и гостей Салехарда познакомят с жизнью и деятельностью известного ямальского просветителя, фольклориста, автора книг и учебников для представителей КМНС.