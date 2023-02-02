Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Салехарде хранительнице ненецкой культуры Елене Сусой посвятят выставку

В Салехарде хранительнице ненецкой культуры Елене Сусой посвятят выставку

К 90-летнему юбилею Елены Сусой в главном музее Ямала готовят памятную выставку. Жителей и гостей Салехарда познакомят с жизнью и деятельностью известного ямальского просветителя, фольклориста, автора книг и учебников для представителей КМНС.

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