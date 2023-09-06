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«Газпром» выступил с заявлением после отказа Молдавии платить $700 млн долга

«Газпром» выступил с заявлением после отказа Молдавии платить $700 млн долга

«Газпром» отверг заявления властей Молдавии по долгу за поставленный Кишиневу газ. Российская энергетическая компания не согласилась с предложением молдаванских властей выплатить только 8,6 из 709 миллионов долларов задолженности по итогам аудита.

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