Саа о финале Кубка Англии: «МЮ» выиграет у «Ман Сити» по пенальти после ничьей 2:2»

В решающем матче сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». – Каков ваш прогноз на субботний финал Кубка Англии? – «Манчестер Юнайтед» хорошо сыграл против «Ньюкасла» и «Брайтона», но «Манчестер Сити» также подходит к этому матчу в отличной форме после выигранного чемпионства.