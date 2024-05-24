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Саа о финале Кубка Англии: «МЮ» выиграет у «Ман Сити» по пенальти после ничьей 2:2»

В решающем матче сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». – Каков ваш прогноз на субботний финал Кубка Англии? – «Манчестер Юнайтед» хорошо сыграл против «Ньюкасла» и «Брайтона», но «Манчестер Сити» также подходит к этому матчу в отличной форме после выигранного чемпионства.

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