Mars Express запечатлел дюны в районе северного полюса Красной планеты

Участок поверхности в районе северного полюса Марса / © ESA / DLR / FU Berlin На изображениях, полученных стереокамерой высокого разрешения Mars Express (HRSC), видно, как песчаные дюны встречаются с ледяными утесами.
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