Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Нельзя иметь одну страну для денег, а другую для семьи». Мельниченко о своём разговоре с Путиным

«Нельзя иметь одну страну для денег, а другую для семьи». Мельниченко о своём разговоре с Путиным

Основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко в интервью The Economist впервые публично рассказал о своей встрече с президентом Владимиром Путиным, которая, по данным издания, состоялась в Кремле в мае 2025 года.

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