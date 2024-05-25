С 1 июня пенсионерам обещают изменения: Какие новшества ждут и как изменятся выплаты пенсий в России Ирина ОрлонскаяВ июне определенные группы пенсионеров получат дополнительные выплаты к своим пенсиям, а также им будут предоставлены новые льготы.
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