С 1 июня пенсионерам обещают изменения: Какие новшества ждут и как изменятся выплаты пенсий в России Ирина ОрлонскаяВ июне определенные группы пенсионеров получат дополнительные выплаты к своим пенсиям, а также им будут предоставлены новые льготы.