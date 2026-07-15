НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Дембеле играет либо как футболист мирового класса, либо как любитель. Третьего не дано». Ван дер Варт после победы Испании над Францией в полуфинале ЧМ

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт высказался о победе сборной Испании над командой Франции в полуфинале ЧМ-2026 (2:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии