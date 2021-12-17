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Кардиолог-реаниматолог Гандельман предупредил об опасных продуктах для диабетиков

Кардиолог-реаниматолог Гандельман предупредил об опасных продуктах для диабетиков

Употребление некоторых продуктов может быть опасно для людей, страдающих сахарным диабетом. В первую очередь к ним относятся алкоголь, грейпфрутовый сок и некоторые другие, рассказал ведущий Первого канала, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.

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