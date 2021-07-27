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Депутат ДНР Руденко: «Украина обломает зубы о Донбасс» в случае военного наступления Киева

Депутат ДНР Руденко: «Украина обломает зубы о Донбасс» в случае военного наступления Киева

«Украина обломает зубы о Донбасс» в случае военного наступления Киева. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Мирослав Руденко, депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР.

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