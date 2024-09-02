Семейный раскол: Николай Дуров осудил брата за отказ от российского гражданства

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
бред. Просто один брат - нормальный, другой -ид.от.
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19 час.
TS
Tatiana Shpakova
Да разные они …
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18 час.
EE
Elena Eliseeva
Где-то ещё один брат &quot;затерялся&#39; Первый умный был детина, средний был и так и сяк- младший вовсе был дурак...
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9 час.

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