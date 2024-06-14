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Фестиваль «Антон тут рядом»

Фестиваль «Антон тут рядом»

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» каждый год радует петербургскую публику фестивалем, который позволяет открыть для себя новые имена и виды творчества, провести время в тёплой, дружной компании и, конечно, сделать доброе дело в пользу тех, кто нуждается в помощи.

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