Фестиваль «Антон тут рядом»

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» каждый год радует петербургскую публику фестивалем, который позволяет открыть для себя новые имена и виды творчества, провести время в тёплой, дружной компании и, конечно, сделать доброе дело в пользу тех, кто нуждается в помощи.