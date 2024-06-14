Фестиваль «Антон тут рядом»

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» каждый год радует петербургскую публику фестивалем, который позволяет открыть для себя новые имена и виды творчества, провести время в тёплой, дружной компании и, конечно, сделать доброе дело в пользу тех, кто нуждается в помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии