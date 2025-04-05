Люди — вторая нефть. Власти ДНР анонсировали ежегодный рост тарифов на 33%

На фоне кратного увеличения квартплаты, отсутствия полноценного водоснабжения и непрекращающихся боевых действий (только сегодня Донецк и Макеевка пережили масштабный ночной налёт беспилотников, а Горловку они атакуют практически нон-стоп) председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил о том, что в республике ежегодно будут расти тарифы на коммунальные услуги — на 33%.