Трамп подтвердил, что лично прибудет на суд по делу о мошенничестве

REUTERS/Mike Blake Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается 2 октября явиться на первое слушание по гражданскому делу о мошенничестве, возбужденному против его риелторской компании Trump Organization.
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