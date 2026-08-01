РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Женщина избавилась от экс-супруга, организовав его убийство серной кислотой

Женщина избавилась от экс-супруга, организовав его убийство серной кислотой

РЕН ТВ В Великобритании суд приговорил 35-летнюю Пэрис Уилсон к девяти годам лишения свободы за организацию убийства бывшего мужа Дэнни Кахалейна с помощью серной кислоты, сообщили 31 июля в издании Mirror.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии