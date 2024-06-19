Татьяна Шандрук: «VR – это не просто игра, а кропотливая работа»

У школьников Владивостока сегодня есть масса возможностей для развития. Одним из таких мест, где ребята могут получить новые знания и навыки, является детский технопарк «Кванториум», который действует в системе муниципального Дворца детского творчества.
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