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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» хочет купить Кефрена Тюрама за 15-18 млн евро и общается с «Ниццей»

«Ювентус» хочет купить Кефрена Тюрама за 15-18 млн евро и общается с «Ниццей»

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринцы хотят подписать хавбека независимо от того, останется ли Адриен Рабьо.

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