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Госзакупки препарата от диабета разрешили суды вопреки решению ФАС

Госзакупки препарата от диабета разрешили суды вопреки решению ФАС

Арбитражные суды Москвы и Хабаровского края отменили решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому признавалась незаконной покупка регионами аналога препарата от диабета "Форсига" с действующим веществом дапаглифлозин.

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