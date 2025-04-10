Госзакупки препарата от диабета разрешили суды вопреки решению ФАС

Арбитражные суды Москвы и Хабаровского края отменили решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому признавалась незаконной покупка регионами аналога препарата от диабета "Форсига" с действующим веществом дапаглифлозин.
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