На Камчатке из магазинов "Светофор" изъяли 1,7 тонны небезопасных продуктов

Россельхознадзор изъял 1,7 тонны некачественных продуктов из сети магазинов "Светофор" на Камчатке. В ходе проверки выявлены нарушения: запрещённые добавки в сосисках и колбасе, фальсификация сыров и отсутствие ветеринарных документов на консервы.
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