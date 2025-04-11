На Камчатке из магазинов "Светофор" изъяли 1,7 тонны небезопасных продуктов

Россельхознадзор изъял 1,7 тонны некачественных продуктов из сети магазинов "Светофор" на Камчатке. В ходе проверки выявлены нарушения: запрещённые добавки в сосисках и колбасе, фальсификация сыров и отсутствие ветеринарных документов на консервы.