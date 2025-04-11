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Царьград

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На Камчатке из магазинов "Светофор" изъяли 1,7 тонны небезопасных продуктов

На Камчатке из магазинов "Светофор" изъяли 1,7 тонны небезопасных продуктов

Россельхознадзор изъял 1,7 тонны некачественных продуктов из сети магазинов "Светофор" на Камчатке. В ходе проверки выявлены нарушения: запрещённые добавки в сосисках и колбасе, фальсификация сыров и отсутствие ветеринарных документов на консервы.

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