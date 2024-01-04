Страна и люди
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Страна и люди

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Telegraph: Британия признала нацеленность ударов Москвы на заводы ОПК в Киеве

Telegraph: Британия признала нацеленность ударов Москвы на заводы ОПК в Киеве

Министерство обороны Великобритании признало, что целью удара ВС РФ по Киеву в начале января 2024 года стали военные заводы, выпускающие ракеты и дроны для применения в зоне вооруженного конфликта с Россией.

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