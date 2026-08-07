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Стоматолог Шевченко: водный баланс и жвачка помогут обеспечить свежее дыхание

Стоматолог Шевченко: водный баланс и жвачка помогут обеспечить свежее дыхание

Свежее дыхание — в первую очередь показатель здоровья зубов и правильного ухода за ними. Об этом в беседе с RT рассказал стоматолог-гигиенист, основатель и директор Стоматологического колледжа №1, глава Ассоциации гигиенистов стоматологических доктор медицинских наук Олесь Шевченко.

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