Всё о разводах
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Всё о разводах

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    она не про это пишет))а про то что мужчины не на что не способны и живут исключительно за счет бабы.Не советую мужчин...
  • Евгений Благородный
    Всё правильно в статье написано. Я к примеру городской, но и в деревне пожил. Потом снова вернулся в город.Не советую мужчин...
  • Владимир Соколов
    автор весьма странная на голову баба)) смешала теплое с мягким и спрашивает чего же лучше))Не советую мужчин...

Не позволю жене себя прогнуть!

Не позволю жене себя прогнуть!

«Муж перестал за собой ухаживать, бриться, редко чистит зубы. Отвечает, что не ухаживает за собой мне назло» «Если прошу мужа в выходной отвезти ребенка в театр, у него обязательно находятся дела у его мамы на квартире.

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