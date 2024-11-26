Тучи закроют солнце в Новосибирске в Филиппов день 27 ноября

Начнем с прогноза, который дают в Западно-Сибирском УГМС. «В Новосибирске 27 ноября пасмурно. Температура воздуха ночью -10 градусов, днем -5…-7 градусов, – сообщают синоптики, – Ветер юго-западный 2-7 м/с ».
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