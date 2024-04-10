CryptoQuant: Самый высокий баланс кошельков BTC-китов указывает на кардинальный сдвиг во влиянии халвинга

CryptoQuant утверждает, что халвинг Bitcoin потерял свое влияние на цену криптовалюты. Если раньше котировки росли из-за двойного подъема себестоимости майнинга, то запуск спотовых BTC ETF определил новую прямую зависимость Дело в том, что нынешний халвинг существенно сократил объем новых эмиссий Bitcoin.
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