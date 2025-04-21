⚖️ В Крыму будут судить мужчину за госизмену По информации прокуратуры региона, в 2022 году он начал сотрудничать с украинскими спецслужбами.
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⚖️ В Крыму будут судить мужчину за госизмену По информации прокуратуры региона, в 2022 году он начал сотрудничать с украинскими спецслужбами.