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Новые дороги в ад: восточные культы

Новые дороги в ад: восточные культы

  Восточные религии внушают человеку духовно больному, что он здоров, пробуждают в нем веру в свое совершенство и божественность, питают его гордыню, по действию злых духов щедро одаривают его самыми изысканными и приятнейшими "духовными утешениями", "видениями", переживаниями "блаженств", "покоя", "мира" и "бесконечности".

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