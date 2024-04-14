Новые дороги в ад: восточные культы

Восточные религии внушают человеку духовно больному, что он здоров, пробуждают в нем веру в свое совершенство и божественность, питают его гордыню, по действию злых духов щедро одаривают его самыми изысканными и приятнейшими "духовными утешениями", "видениями", переживаниями "блаженств", "покоя", "мира" и "бесконечности".